Peste suina: 3 nuovi casi in Liguria, 1 in Piemonte

Sale a 759 il numero totale di casi di Peste suina africana accertati nella zona rossa di Piemonte e Liguria: gli ultimi 4 a Casella, Montoggio e Serra Riccò, in provincia di Genova, a a Morbello, in provincia di Alessandria. Il totale in Piemonte ora è di 440, in Liguria 319.