Comunità energetiche, Consiglio regionale rinvia discussione

Il Consiglio regionale del Piemonte ha rinviato su richiesta del centrodestra la discussione di una proposta di legge al Parlamento sull'incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili, presentata dal capogruppo del Pd Raffaele Gallo e licenziata con il voto positivo dalla Commissione. "Questa proposta di legge - ha detto Gallo - tocca un tema molto importante e non intendo ritirarla. Riguarda le norme attuative delle comunità energetiche, e si differenzia rispetto ai decreti attuativi in emanazione nelle prossime settimane perché prevede che il vantaggio dell'autoproduzione di energia vada direttamente a chi la produce, cioè ai cittadini e alle imprese, anziché ai fornitori. Possiamo sospenderla in Aula, e capire insieme nelle prossime sedute come dare una indicazione unanime del Piemonte in materia". "La proposta dell'autorità di regolazione Arera - ha aggiunto il pentastellato Sean Sacco - è quella di dare un incentivo direttamente al fornitore, che poi scorporerà in bolletta al massimo il 35%-40% di quello che è stato affettivamente autoprodotto, che nella proposta Gallo verrebbe invece scorporato interamente. Ma se vogliamo davvero incentivare la transizione energetica, non dobbiamo garantire rendite di posizione a un oligopolio, ma un vantaggio ai nostri cittadini e alle nostre imprese". "Anche noi - ha aggiunto Giorgio Bertola di Europa Verde - riteniamo che con l'approvazione di questa proposta ci sarebbe una presa di posizione importante del Piemonte nella giusta direzione. Con il provvedimento in arrivo da Arera mi pare che si facciano parole a vuoto e poi si vadano a favorire i soliti noti: i grandi player dell'energia. Le comunità energetiche, che per decollare avrebbero bisogno di una piccola scintilla normativa, invece restano invece al palo".