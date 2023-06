Grandi invasi, Consiglio del Piemonte ne chiede il rilancio

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato questa mattina due ordini del giorno sui grandi invasi: strumenti per trattenere le acque in arrivo sul territorio con le piogge e contrastare in tal modo la carenza idrica legata al cambiamento climatico. Il primo, presentato dal capogruppo di Forza Italia, Paolo Ruzzola, chiede che 'Contro la siccità la Regione rilanci i grandi invasi'. Il secondo, della consigliera azzurra Alessandra Biletta, impegna la giunta Cirio a intraprendere 'Azioni di efficientamento per contrastare la siccità e la dispersione idrica'. Nel dibattito, Mauro Marello (Pd) ha sottolineato l'attualità del tema siccità osservando che "accanto al tema dei grandi invasi, bisogna porre attenzione anche a quelli piccoli". Stessa osservazione ha fatto anche Giorgio Bertola (Europa Verde). "Non c'è contrarietà sugli invasi - ha detto Bertola - ma sono cosa diversa dalle dighe: sono preferibili piccoli invasi diffusi sul territorio, ma serve anche altro, a partire dagli investimenti sull'agricoltura e sulle nuove tecnologie per la transizione ecologica". Paolo Demarchi (Lega) ha notato che "gli invasi sarebbero un grande aiuto per l'agricoltura" e che poiché "garantiscono l'irrigazione per caduta, non per pressione, rappresentano un metodo più ecologico". Mauro Fava (Forza Italia) si è detto "favorevole agli invasi per trattenere le acque a tutti i livelli di altitudine, distribuirla con gradualità ed evitare disastri: servono però nuove risorse per un'opera sistematica".