Piemonte, 164 medici base chiedono aumento tetto assistiti

"I medici di medicina generale che in Piemonte alla data del 4 giugno hanno chiesto e ottenuto l'aumento del massimale oltre i 1.500 assistiti sono 164". Lo ha annunciato oggi in Consiglio regionale l'assessore alla Sanità della giunta Cirio, Luigi Icardi. L'assessore lo ha detto in risposta a una interrogazione consiliare che domandava quanti medici di base abbiano chiesto di aumentare il numero degli assistiti dal precedente massimale di 1500 a quello di 1800, recentemente autorizzato dalla Regione per fronteggiare la carenza dei medici di base.