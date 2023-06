Biancardi nominato nel cda di Hydroaid

Roberto Biancardi è nuovo membro del consiglio di amministrazione di Hydroaid, la Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo. E' stato nominato con 23 voti dal Consiglio regionale del Piemonte nel corso della seduta di oggi. Hydroaid è un'associazione no profit con sede a Torino, fondata nel 1999 da enti e istituzioni locali piemontesi con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento di conoscenze, capacità e competenze per la gestione sostenibile delle risorse idriche nei Paesi in via di sviluppo. Finora ha coinvolto nei propri percorsi di training, partnership ed educazione ambientale ;circa 8.000 persone in 89 Paesi del mondo.