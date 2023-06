Imprese puntano su Intelligenza Artificiale, mercato cresce

Quinta tappa a Torino, con Piccola Industria Confindustria Piemonte, Piccola Industria Confindustria Valle d'Aosta, Piccola Industria Unione Industriali Torino, il Gruppo Information Communication Technology dell'Unione Industriali di Torino e il Digital Innovation Hub Piemonte per il ciclo di incontri "Intelligenza artificiale e pmi: esperienze da un futuro presente", organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub, con la partnership di Audi. Si tratta di un roadshow che in due anni toccherà tutte le regioni italiane, con l'obiettivo di sensibilizzare e informare le piccole imprese associate a Confindustria sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Sono le stesse imprese a raccontare le proprie esperienze e strategie di impiego dell'IA in azienda, grazie alla presentazione di casi concreti e al confronto diretto con i partecipanti. In Piemonte nel 2022 il mercato dell'Intelligenza Artificiale ha superato i 43 milioni di euro, con un'importante prospettiva di crescita del +67,2% nel biennio 2022-2024, anno in cui arriverà a toccare i 72,9 milioni di euro. Se si guarda al mercato digitale nel suo complesso nel 2022 il Piemonte raggiunge i 5,9 miliardi di euro nel 2022, con una crescita del 1,1 % rispetto al 2021. "Non abbiamo voluto farlo solamente con i numeri, ma soprattutto con le esperienze e le testimonianze degli imprenditori, perché l'intelligenza artificiale non è un concetto teorico, ma una realtà concreta che investe quotidianamente l'esistenza di ciascuno di noi. È arrivato il momento di capire come utilizzarla e regolamentarla al meglio per poterne sfruttare appieno le opportunità mitigandone i rischi" sottolinea Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria Confindustria.