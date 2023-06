Teatro Regio Torino, protagonisti Puccini e il maestro Muti

Giacomo Puccin nell'anno del centenario e il Maestro Riccardo Muti sono i protagonisti della nuova Stagione del Teatro Regio di Torino, che s'intitola Amour Toujours perché ha al centro l'amore in tutte le sue manifestazioni. La Stagione d'Opera e di Balletto propone - dal 21 settembre 2023 al 4 luglio - quattordici titoli, di cui otto nuovi allestimenti: artisti di fama e giovani interpreti in ascesa. Il Regio si presenta con una nuova immagine e un nuovo logo realizzato da Undesign Agency da un bozzetto originale e inedito di Carlo Mollino. Molto atteso il ritorno di Muti con Un ballo in maschera, capolavoro di Giuseppe Verdi: il nuovo allestimento, in scena dal 21 febbraio al 3 marzo, è firmato da Andrea De Rosa, regista cresciuto con Mario Martone e affermato a livello internazionale. "Lasciati alle spalle gli anni difficili delle chiusure imposte dalla pandemia, con mezzo secolo di nuova storia appena festeggiato, il Teatro Regio guarda al futuro con una Stagione di opera e balletto di altissimo livello, forte della certezza che la sua capacità di rinnovarsi e sperimentare, unita a un'offerta artistica di grande qualità, continueranno a farne un'istituzione culturale di primo piano" sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo, presidente della Fondazione Teatro Regio. "L'opera lirica e il balletto sono generi che hanno saputo esplorare in modo profondo e intenso l'amore e tutte le sue sfumature, offrendoci alcune delle rappresentazioni più potenti e toccanti di questo sentimento universale che permea le nostre vite" spiega il sovrintendente Mathieu Jouvin. il trailer della Stagione è firmato dalla regista torinese Aksinja Bellone. Girato negli interni ed esterni del Teatro e nel caffè Baratti & Milano, vede come protagonista una coppia di innamorati, che si cercano tra gli specchi, giocano e sognano, amano e soffrono, ridono e si commuovono.