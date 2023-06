Studentesse scoprono ladro nella residenza e lo bloccano

Si era introdotto in una residenza universitaria in pieno centro a Torino per derubare le studentesse. Ma le ragazze sono riuscite a bloccarlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda un 60enne, arrestato dalla polizia intervenuta in via Montebello dov'era stata segnalata la presenza, poco dopo le 21 dell'uomo all'interno della residenza per i fuori sede. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato delle studentesse che cercavano di mantenere chiusa la porta di accesso alla rampa delle scale del piano rialzato per bloccare il 60enne e impedirgli di fuggire. Fermato dagli agenti il ladro è stato trovato in possesso di due borse contenenti un pc portatile, una console per giochi, numerosi preziosi, bottiglie di vino e una penna di valore. L'uomo è stato anche trovato in possesso di due cacciaviti, usati secondo gli investigatori per entrare nelle stanze della residenza.