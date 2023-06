Nuova sede neonatologia inaugurata all'ospedale di Chivasso

Inaugurata questa mattina all'ospedale di Chivasso la nuova sede della neonatologia, la struttura dedicata ad accogliere i neonati con patologie che necessitano di un'assistenza più complessa rispetto alla normale procedura. "Il valore aggiunto è rappresentato dal fatto che la nuova sede è situata all'interno del reparto di ostetricia e ginecologia - fanno sapere dall'Asl To4 - in prossimità delle sale parto e facilmente accessibile dalle mamme, in un'ottica di umanizzazione delle cure e di razionalizzazione dell'assistenza". Per far posto al nuovo servizio, dotato delle più moderne tecnologie sanitarie, sono stati rivisti e ottimizzati gli spazi dell'ospedale a disposizione del reparto di ostetricia e ginecologia.