Nidi e scuole infanzia, sindacati chiedono tavolo confronto

Un tavolo di confronto che coinvolga le organizzazioni sindacali e tenga conto delle loro osservazioni nella messa a punto del disegno di legge che disciplina i servizi educativi 0-6 anni: è quanto hanno chiesto oggi i rappresentanti di Cgil, Flc e Flfp Piemonte, sentiti insieme al Gruppo nazionale nidi e infanzia in una seduta congiunta delle Commissioni Quarta e Sesta. La priorità, più volte ribadita, è che la norma garantisca l'accesso a servizi di qualità per tutti i bambini, ai quali devono essere assicurate pari possibilità di sviluppo indipendentemente dalle condizioni economiche e territoriali in cui vivono. I sindacati, per i quali resta prioritaria una governance pubblica della scuola per l'infanzia da ampliare anche attraverso i fondi del Pnrr, hanno chiesto agevolazioni tariffarie per le famiglie svantaggiate, l'ampliamento dei servizi integrativi come i nidi in famiglia e gli spazi gioco, inquadramenti professionali adeguati per il personale, e la definizione di un corretto rapporto numerico tra bambini ed educatori. Sull'importanza di servizi di qualità si sono espressi anche i rappresentanti del Gruppo nidi e infanzia, che hanno ricordato come la Commissione europea indichi come obiettivo una copertura territoriale del 45% della popolazione 0-3 anni. Fondamentale, è stato evidenziato, è la figura del coordinatore pedagogico, cui dovrebbe essere dato maggiore spazio nel testo di legge.