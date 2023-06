Musica in strada troppo alta, torinese perde causa al Tar

Ha perso la battaglia giudiziaria contro il Comune di Torino una residente che lamentava il volume troppo elevato prodotto dai musicisti di strada: il Tar del Piemonte, pur senza darle torto riguardo all'inquinamento acustico, ha respinto la sua richiesta di annullare una serie di provvedimenti con cui Palazzo Civico, nel 2018, aveva regolato la materia. La donna, tanto nel ricorso (presentato cinque anni fa) quanto nelle memorie successive, aveva parlato, avvalendosi di video e di relazioni tecniche, di sistematico superamento dei limiti di emissione e immissione sonora. "Ma tale profilo - osserva il Tar - non attiene alla legittimità dei regolamenti ma alla loro applicazione. In tali circostanze non sono le regole dell'azione amministrativa ad essere censurabili quanto singoli comportamenti e l'eventuale inerzia dell'amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di controllo, autorizzatori e sanzionatori. E questo non è oggetto del ricorso". Il punto, infatti, è che "le modifiche regolamentari censurate non si pongono in contrasto con il quadro normativo nazionale e regionale in materia di emissioni sonore".