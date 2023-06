Torino: Russi, nuovo Prg ricalca quello della giunta Appendino

"Dopo che sono trascorsi più di 18 mesi dall'inizio del mandato, ieri la giunta Lo Russo ha deliberato gli indirizzi per l'approvazione del nuovo piano regolatore. Si tratta, in sostanza, di una deliberazione che prende atto, nero su bianco, della Proposta di Revisione del Piano Regolatore approvata dalla Giunta Appendino nel 2020 e che conferma il gruppo di lavoro avviato nel 2017 per realizzarla". A dirlo il capogruppo M5s in Consiglio comunale, Andrea Russi, che ringrazia ironicamente l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni "per aver scelto di portare avanti il nostro lavoro. Peccato però aver perso un anno e mezzo di tempo". Russi osserva che corollario della proposta vi sono "una serie di obiettivi a medio e lungo termine che continuano processi e politiche cominciati negli scorsi anni con la nostra amministrazione". E, aggiunge, che "leggendo la parte sulla transizione ecologica, dove la Giunta si propone di 'privilegiare trasformazioni di aree con suolo già consumato, favorendo la rigenerazione di nuovo suolo libero e permeabile, promuovendo opere di mitigazione del rischio idrogeologico', non si può non pensare alla futura devastazione di aree come la riserva del Meisino o del parco della Pellerina. E allora - conclude - viene da chiedersi se abbiano davvero letto ciò che hanno scritto o se abbiano fatto solo copia incolla".