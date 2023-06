Torino Pride, sindacati al corteo con un carro unitario

Anche quest'anno Cgil Cisl Uil area metropolitana partecipano al Torino Pride che si svolge il 17 giugno. "Con la nostra partecipazione - dicono Cgil Cisl Uil Torino - vogliamo testimoniare ancora una volta il forte impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione, a partire dai luoghi di lavoro, e per l'affermazione di importanti diritti civili in favore dell'inclusione sociale e della libera convivenza. Con la nostra presenza al corteo, oltre a ribadire la vicinanza alla comunità Lgbtq+, impegnata nella battaglia per la conquista di diritti ormai riconosciuti nei principali paesi europei, vogliamo evidenziare l'importanza di un evento che si svolge nella nostra città, da sempre in prima linea nelle lotte civili e sociali". Cgil Cisl Uil Torino prendono parte all'evento con un carro unitario, simbolo di un impegno comune. Sul carro saranno disponibili i riferimenti degli sportelli antidiscriminazione operanti presso le sedi di Cgil Cisl Uil.