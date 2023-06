Contratto edili, qrcode per la sicurezza e aiuti a famiglie

Un qrcode per chi lavora in cantiere e tanto welfare per le famiglie: sono gli aspetti centrali del contratto collettivo provinciale di lavoro di Torino dell'edilizia, rinnovato dai sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e dall'Ance. L'accordo riguarda oltre 10mila lavoratori di 1.400 imprese della provincia e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2025. "Il testo - spiegano i segretari generali territoriali di FenealUil Claudio Papa, Filca-Cisl Mario De Lellis e Fillea-Cgil, Massimo Cogliandro - introduce una serie di nuovi benefici per i lavoratori. Vogliamo rendere più attrattivo il nostro settore, perché c'è bisogno di manodopera". Anche i lavoratori autonomi dovranno dotarsi di una tessera di riconoscimento per lavorare in cantiere, che sarà digitalizzata con un qrcode collegato a un nuovo portale utile a individuare il lavoratore e ad attestarne la regolarità della posizione in Cassa edile in termini anche di formazione. I sindacati hanno inoltre ottenuto aumenti per la diaria, che adesso viene calcolata al giorno e non più su base oraria e per l'indennità di mensa che sarà raddoppiata. Previsto anche un forte adeguamento delle prestazioni integrative, dalle spese funerarie ai sussidi per gli studenti, dall'assegno per lavoratori portatori di handicap e per i familiari e al premio natalità che passa da 45 euro a figlio a 500 euro una tantum. Vengono inoltre confermati il contributo spesa per l'acquisto di wi-fi, pc, tablet o notebook e quello per i campi estivi o il baby parking. L'intesa raggiunta prevede un premio una tantum di 250 euro per i neo-assunti under 24, mentre il premio per i lavoratori con almeno 25 anni di anzianità in imprese edili passa da 447 euro a 800 euro.