OCCUPAZIONE & LAVORO

Meno disoccupati in Piemonte

Contrazione del 14,8% rispetto al 2019 (l'ultimo anno attendibile prima del Covid). Aumentano le donne immigrate in cerca di lavoro e cresce l'attività dei centri per l'impiego. Resta alto il numero degli inattivi

Calano i disoccupati in Piemonte, dal 2019 al 2022, ma resta ampia la fascia dei cosiddetti inattivi, ovvero le persone che da circa cinque anni risultano ancora disoccupate nonostante siano iscritte ai Centri per l’Impiego. E se il mercato del lavoro, dopo lo stop del Covid, pare in rialzo, resta difficile per alcuni inserirsi velocemente nel mondo del lavoro: ad essere svantaggiati, in particolare, sono coloro che hanno un grado di istruzione basso e le donne, che paradossalmente sono ancora più “penalizzate” se hanno un titolo di studio medio-alto.

Sono alcuni dei temi dei quali si è discusso oggi, alla Fabbrica delle E, al convegno promosso da Cisl Fp Piemonte “Opportunità in movimento – Quali politiche attive per il futuro?” al quale ha partecipato tra gli altri l’assessore al Lavoro della Regione Elena Chiorino.

In particolare emerge che, analizzando il flusso in entrata dei disoccupati amministrativi (coloro che firmano la Did, ovvero la Dichiarazione di immediata disponibilità e che quindi sono alla ricerca attiva del lavoro, ndr) su base annua, dal 2019 – ultimo anno di riferimento considerato utile, visto che il 2020 e il 2021 non sarebbero rappresentativi a causa del Covid – al 2022, c’è stato un calo dei disoccupati in Piemonte del 14,8%.

Nel 2018 i disoccupati amministrativi erano 182.737. L’anno seguente sono saliti a 223.379, nel 2020 c’è stato un calo (dovuto anche al Covid) e sono scesi a 176.822, per risalire nel 2021 (a 185.755) e nel 2022 (a 190.389), in concomitanza con la ripresa del mercato del lavoro. Il calo del flusso in entrata dei disoccupati amministrativi è stato dunque, nel 2021 rispetto al 2019 di -37.624 (-16,8%). Mentre il calo 2022 rispetto al 2019 è di -32.990 (-14,8%). Se si analizzano le classi di età per genere, nel flusso dei disoccupati amministrativi, tra il 2018 e il 2022, emerge che rispetto al 2019, nel l’anno scorso i disoccupati amministrativi sono calati del 24,4% i maschi, e del 9,4% le femmine. Nel 2022 sono prevalentemente giovani. Rispetto al 2019, è inoltre in aumento il numero delle donne immigrate che cerca lavoro.

Il carico dei Centri per l’impiego in questi ultimi cinque anni è progressivamente aumentato. L’anno scorso i centri piemontesi hanno erogato servizi per 223.529 persone e svolto attività per 17.789 aziende. Tra i servizi svolti: informazione, accoglienza o presa in carico della persona, orientamento professionale, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro, incontro domanda offerta e progetti specifici. Al 31 dicembre 2022, su 48.518 persone “profilate” con Patti di attivazione, il 45,8% è stato orientato verso la formazione. Mentre il 51,5 è risultato occupabile.

C’è poi il tema della discontinuità lavorativa, che pone alcuni temi di riflessione. Tra il 2018 e il 2020, 592.247 persone hanno registrato almeno un giorno di disoccupazione con un patto di servizio firmato. Di queste, 338.552 (57,2%) hanno perso lo stato di disoccupazione entro il 2022. Mentre le restanti 253.695 persone (il 42,8 % del totale) risultano ancora disoccupate. Si può ipotizzare che una parte di queste siano studenti, e che quindi figurino in questa categoria pur non cercando attivamente lavoro. Altre persone invece – si stima 53mila circa – hanno vissuto (o vivono?) con il reddito di cittadinanza. Una percentuale, quest’ultima, che si attesterebbe oltre il 20 percento circa, secondo i dati Apl più recenti (al 31 dicembre 2022).