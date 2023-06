A Torino salve tutte le lose di via Po col cantiere per i tram

Via Po continuerà ad avere la pavimentazione in pietra, le lose storiche, anche dopo il cantiere di sostituzione dei binari del tram. Ad annunciarlo, in commissione consiliare, l'assessora alla Viabilità, Chiara Foglietta, che nelle scorse settimane aveva illustrato le tre opzioni allo studio della Città spiegando che fondamentale, per la scelta, erano le risorse e i tempi di realizzazione. "Abbiamo salvato tutta la pavimentazione lapidea", dice Foglietta, precisando che questo comporterà un costo in più di 1,7 milioni di euro rispetto ai 5 milioni stanziati dal governo per il cantiere di via Po, che ha come termine ultimo di rendicontazione, quindi di fine lavori, il 31 dicembre 2024. "Abbiamo chiesto un finanziamento al 50% del milione e 700mila euro alla Sovrintendenza - spiega Foglietta - che il 30 maggio ha risposto con il parere positivo e ora siamo in attesa che il ministero confermi il finanziamento. Il restante 50% lo stiamo valutando con altri fondi interni - conclude - alla quale due giorni fa abbiamo inviato, così come a Infra.To, la richiesta di conservare tutta la pavimentazione, al netto del fatto che il ministero dovrà confermare il 50%, cosa su cui sono fiduciosa". L'assessora ha poi ribadito che durante i lavori via Po sarà sempre percorribile.