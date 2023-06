Migranti, a Torino la conferenza del Consiglio europeo rifugiati

I rappresentanti di 130 ong da oltre 40 Paesi diversi si incontrano a Torino per parlare delle risposte che il sistema Europa sta fornendo rispetto al fenomeno dei profughi, degli sfollati, delle persone in fuga dalle guerre: la Conferenza generale di Ecre (Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati) sarà il clou della "Settimana internazionale dei diritti, ambiente e culture", in programma per la prima volta nel capoluogo piemontese dal 15 al 20 giugno per iniziativa dell'associazione Mosaico. L'appuntamento è per il 15 e il 16 giugno al Polo del '900. "Avere qui i delegati dell'Ecre - afferma Maria Grazia Grippo, presidente del consiglio comunale - dimostra una volta di più che la cifra distintiva di questa amministrazione è di ragionare in chiave europea. Personalmente ne sono orgogliosa". A illustrare i contenuti della conferenza è stato Yagoub Kibeida, direttore esecutivo di Mosaico e componente del board di Ecre: "Si discuterà di come è stata affrontata la questione Ucraina, di come i singoli Stati sono al lavoro per evitare il collasso dei sistemi di asilo, di come l'Europa può attuare e migliorare 'buone pratiche' anche in vista di possibili scenari futuri di crisi in altre aree geografiche". Mosaico è un'associazione di rifugiati che opera a Torino dal 2007. "E' un trait d'union - ha detto Grippo - tra l'amministrazione e il territorio: ci aiuta a rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità". Per Massimo Gnone, dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, la sua azione è ispirata al principio che le persone "non siano solo destinatari di servizi, ma protagoniste di iniziative che permettano di migliorare la loro condizione". La "settimana" è organizzata in occasione della Giornata mondiale del rifugiato 2023 (20 giugno). Sono previsti incontri, presentazioni di libri, una mostra dell'artista congolese René Bakoul. "Abbiamo lanciato anche un concorso di pittura e di poesia - annuncia Berthin Nzonza, direttore di Mosaico - perché chi arriva qui, attraversando mari e deserti, porta con sé delle competenze, ma spesso non ha l'opportunità di farle emergere".