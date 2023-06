Imprese piemontesi prevedono 30.220 assunzioni a giugno

Sono 30.220 le assunzioni previste dalle imprese piemontesi a giugno, 80.250 nel trimestre giugno-agosto 2023. Il trend appare in calo sia a livello mensile (1.330 entrate in meno di giugno 2022,-4,2%), sia su base trimestrale (-1.800) a differenza di quanto avviene a livello complessivo nazionale (+1,5% su giugno 2022 e +2,8% rispetto a giugno-agosto 2022). Sono alcuni dei dati contenuti nel Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Il 76% delle entrate programmate dalle aziende piemontesi riguarderà personale dipendente, il 18,7% lavoratori somministrati, l'1,6% collaboratori e il 3,7% altri lavoratori non alle dipendenze. La domanda di lavoro a giugno è trainata dai contratti a tempo determinato (61%) , seguiti da quelli a tempo indeterminato (25%). L'apprendistato è la tipologia contrattuale prescelta nel 7% dei casi. Il 34,8% delle assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni, quota che sale al 43,6% per le aree commerciali e della vendita e scende al 25,5% per quelle della logistica. Nel 20% dei casi le imprese prevedono di assumere personale immigrato. In un caso su due (50,5%) le imprese prevedono di incontrare ostacoli nel reperire i profili desiderati, quota in aumento rispetto al mese precedente (47,2%). Il dato piemontese è più elevato di quello medio nazionale (46%). Il mismatch è legato in primo luogo alla mancanza di candidati (34,2%), seguita da un'inadeguata preparazione degli aspiranti neo-assunti (10,4%). Le maggiori difficoltà riguardano gli specialisti nelle scienze della vita che risultano di difficile reperimento nell'81% dei casi, seguiti dai conduttori di veicoli a motore e a trazione animale (75,5%), da professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (74,8%) e da operai specializzati nell'installazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche (74,7%).