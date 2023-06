Il valore aggiunto del Presidente

Il 2024 sarà un anno politico importante. Molto importante. Andranno al voto la stragrande maggioranza dei Comuni, delle Regioni, del Parlamento Europeo e forse – anzi quasi sicuramente – anche le bentornate Province. Una consultazione, quindi, che avrà un grande rilievo politico nazionale e che non potrà non avere una forte e significativa ricaduta sugli stessi equilibri politici complessivi. Ma, per non fare di tutta l’erba un fascio, è indubbio che, almeno per quanto riguarda il Piemonte, il rinnovo del vertice politico della Regione è un fatto di straordinaria importanza. E, al riguardo, mi permetto di richiamare l’attenzione attorno ad un aspetto che forse potrebbe essere decisivo ai fini dello stesso esito elettorale.

Perché, a differenza degli altri livelli istituzionali, per la Regione Piemonte – come, del resto, per altre Regioni – l’eventuale e possibile “lista civica del Presidente” può rappresentare una svolta importante per gli stessi equilibri politici. Soprattutto se il Presidente, nel caso il governatore uscente Alberto Cirio, si è contraddistinto attraverso il suo mandato come una figura politica equilibrata, di buonsenso, moderata e ispirata al buon governo. Certo, con le difficoltà e le imprevedibilità che caratterizzano sempre l’attività di governo di un territorio come quello regionale. È indubbio, al riguardo, che la personalizzazione della politica, frutto e anche conseguenza del sistema elettorale, continua ad essere un elemento fortemente gettonato ai fini stessi della raccolta del consenso e della conoscenza da parte della pubblica opinione. Del resto, abbiamo visto cosa è capitato concretamente in alcune Regioni dove la “lista del Presidente” ha avuto un consenso significativo e di grande importanza. Il caso recente del Friuli, per non parlare del Veneto o, in un passato meno recente della Liguria, lo confermano in modo persin plateale.

Ecco perché la cosiddetta “lista del Presidente”, se improntata ad un profilo di buon governo, moderato, riformista e di buonsenso, può assumere una importanza decisiva anche e soprattutto per quanto riguarda il Piemonte. Certo, dopo un mandato alla guida dell’ente l’impatto è ancora maggiore e quindi destinato ad avere un risultato politico più consistente.

Ma c’è un altro aspetto che contribuisce a dare una valenza decisiva alla cosiddetta “lista civica del Presidente”. Mi riferisco, nello specifico, ad una lista che respinge alla radice qualsiasi radicalizzazione della lotta politica e, al contempo, quella polarizzazione ideologica che confliggono, com’è evidente a tutti, con una concezione della politica ispirata alla ricerca di soluzioni concrete e realisticamente percorribili da offrire ai cittadini e ai territori da governare.

Una radicalizzazione della lotta politica che, purtroppo, resta la causa principale, se non addirittura decisiva, della caduta di credibilità della stessa politica, della crisi delle nostre istituzioni democratiche e, ancor più, del crescente astensionismo elettorale.

Per questi semplici motivi, la “lista civica del Presidente” potrebbe rappresentare una vera novità – politica ed elettorale – in vista delle prossime elezioni regionali. In tutte le regioni, a cominciare anche e soprattutto dalla Regione Piemonte.