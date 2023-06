Il gruppo Scai apre una sede negli Emirati e investe 1 milione

Il gruppo Scai di Torino, 1.400 persone e valore della produzione di 112 milioni di euro, sbarca negli Emirati Arabi nella free zone Dubai internet city dedicata alla tecnologia, aprendo una nuova sede. L'operazione prevede un investimento di circa 1 milione di euro in tre anni e la produzione di un giro d'affari compreso nella forbice tra 5 e 8 milioni di euro. Holding creata nel 2010 dopo la nascita a Torino nel 1972 come public company ad azionariato diffuso attiva nel campo della system integration, si focalizzerà soprattutto nel mercato experience design & extended reality cybersecurity & management consulting. Per questo motivo considera la tappa di Dubai un'importante opportunità di espansione internazionale in un'area in costante crescita. "Con l'apertura di una sede a Dubai - ha dichiarato il ceo Massimiliano Cipolletta, - il gruppo Scai intende portare in Medio Oriente il know-how italiano nei settori della digital transformation, del metaverso e della realtà virtuale e aumentata". "Non solo metaverso e realtà estesa, ma anche cybersecurity, blockchain e cloud computing sono specializzazioni del gruppo Scai che possono portare un valore eccellente al mercato mediorientale - ha aggiunto Gian Piero Pepino, managing director -. Allo stesso modo il gruppo è partner certificato di tutti i principali cloud provider internazionali (Google, Azure, AwS, Oracle) e sviluppa software di altissima qualità con elevati standard di sicurezza". Managing director della nuova azienda Scai a Dubai, Tecnosistemi Fz, è Alaeddine El Orf Abbassi.