A Torino l'economista e premio Nobel Muhammad Yunus

L'economista bengalese Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace nel 2006, porterà anche a Torino la sua ricetta per creare una nuova civiltà, immaginare la città a tre zeri, zero povertà, zero disoccupazione e zero inquinamento. L'appartamento è domenica 11 giugno quando l'ideatore del sistema di microcredito moderno parlerà all'Arsenale della Pace del Sermig nel corso della giornata inaugurale del progetto 'Verso Torino Social Business City' che si propone di mettere insieme attori del mondo pubblico e privato, Ong e imprenditori per favorire inclusione sociale e transizione ecologica con iniziative concrete, imprese sociali e formazione. Il modello è quello messo a punto proprio dal premio Nobel di una città in cui terzo settore, aziende e università uniscono le forze per risolvere i problemi della città. I premio Nobel parteciperà poi, sempre al Sermig, al Pranzo dei Popoli e la sua giornata torinese si concluderà alla serata finale della ventisettesima edizione del Festival Cinemambiente con un talk in programma al Cinema Massimo. L'incontro, aperto alla cittadinanza, sarà l'occasione per condividere l'idea di un nuovo modello economico, nato dall'esperienza del microcredito e della Grameen Bank attraverso cui sia possibile eliminare le disuguaglianze create da un mercato senza regole.