Covid, in Piemonte contagi in calo, positività al 2,8%

In Piemonte l'occupazione dei posti letto ordinari si attesta all'1,4%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0.2%, mentre la positività dei tamponi è al 2,8%. Emerge dal resoconto della Regione Piemonte sul Covid 19 in riferimento alla settimana dal 1 al 7 giugno, in cui è stato registrato un andamento decrescente rispetto al periodo precedente. I casi medi giornalieri dei contagi sono stati 73. Suddivisi per province: Alessandria 6, Asti 2, Biella 3, Cuneo 7, Novara 3, Vercelli 3, Vco 3, Torino città 18, Torino area metropolitana 26. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 512 (-211). Questa la suddivisione per province: Alessandria 43 (-37), Asti 16 (-16), Biella 20 (+1), Cuneo 47 (-36), Novara 21 (-31), Vercelli 20 (-8), VCO 19 (-7), Torino città 124 (-32), Torino area metropolitana 179 (-28). Tra giovedì 1 giugno e giovedì 8 giugno sono state vaccinate 570 persone: 25 hanno ricevuto la prima dose, 15 la seconda, 27 la terza, 221 la quarta, 282 la quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.897.191 dosi, di cui 3.346.727 come seconde, 2.965.308 come terze, 816.640 come quarte, 161.313 come quinte.