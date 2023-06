Ordigno artigianale scoppia in strada, carabinieri indagano

I carabinieri stanno indagando su una piccola esplosione avvenuta a Torino in via Filippa angolo via Sant'Ambrogio, quartiere Cit Turin. Secondo una prima ricostruzione lo scoppio, che ha provocato danni irrilevanti, potrebbe essere stato causato da un grosso petardo o da un ordigno artigianale piazzato tra due autovetture parcheggiate.