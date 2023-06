Pride: Radicali-+Europa, sbagliato non chiedere patrocinio

"Anche quest'anno saremo al Torino Pride, ma ci chiediamo se sia peggio vedersi negato il patrocinio dalla Regione, come avvenuto a Roma, o se sia peggio non chiederlo nemmeno". Questa la posizione di Associazione radicale Adelaide Aglietta, Certi Diritti, +Europa e Radicali Italiani, in merito alla decisione del Coordinamento Torino Pride di non chiedere, dopo gli ultimi anni di rifiuti, il patrocinio alla Regione Piemonte non sentendosi rappresentati dalle sue politiche. "Il Coordinamento del Torino Pride, infatti, rifiutandosi di rivolgersi alle forze politiche ignorando che la domanda viene posta all'ente e non ai soggetti di maggioranza - si legge in una nota -, rischia di mettere in cattiva luce le cause Lgbtqia+ e di precludere un dialogo con le istituzioni che, a prescindere da quali siano i loro rappresentanti, risulta indispensabile per poter raggiungere risultati concreti. Viene inoltre offerto, in questo modo, l'alibi perfetto all'amministrazione piemontese - prosegue la nota -, la quale, non avendo ricevuto richieste, non è tenuta a rispondere delle proprie posizioni". Per i movimenti dell'area Radicale "i diritti delle persone Lgbtqia+ hanno bisogno di superare la dicotomia destra/sinistra affinché siano tutelati, non giova alla causa prendere posizione prevenute sulla base dello schieramento politico dell'amministrazione. Noi - concludono - saremo al Pride con uno striscione che sottolineerà la nostra identità e ciò per cui ci battiamo: i diritti universali, in totale opposizione a chi vorrebbe reati universali.