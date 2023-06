Maltempo: da Torino dipendenti comunali in Emilia Romagna

Dipendenti comunali torinesi in aiuto dell'Emilia Romagna ancora alle prese con le conseguenze, anche burocratiche, dell'alluvione. Domani mattina, dalla sede della protezione civile di Torino, partirà infatti per Faenza la prima squadra di 9 dipendenti della Città, nello specifico 4 persone dal profilo tecnico e 5 dal profilo amministrativo che si fermeranno per una settimana a dare supporto, ad esempio, per il disbrigo di pratiche, sia tecniche edilizie per i lavori, sia per quel che riguarda la parte amministrativa, come risarcimenti danni o documenti per i cittadini e altre incombenze burocratiche. Secondo quanto previsto dal progetto 'Colonna mobile enti locali' coordinato dall'Anci nazionale, stratta di personale reclutato su base volontaria tra i dipendenti. La Città di Torino ha predisposto l'invio di un massimo di 10 persone a settimana tra tecnici, amministrativi e, se necessario, agenti di polizia locale, per sei settimane totali, nelle quali si alterneranno altrettante squadre con destinazione Faenza o uno dei comuni dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina.