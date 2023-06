Autonomia, Decaro: paura per Lep

"La paura è che i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, non vengano finanziati perché, ad oggi, di tutto il comparto pubblico, l'unico settore che è riuscito a fare l'operazione di perequazione che serve a tenere insieme la capacità fiscale e i servizi che devono essere ovviamente uguali su tutto il territorio nazionale, sono i Comuni".Lo ha affermato il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro, , parlando con i giornalisti a Manduria, a margine degli incontri alla Masseria di Bruno Vespa. "Il comparto dei Comuni - ha proseguito - lo ha fatto. Superando la spesa storica, diamo di più a chi ha più bisogno. Gli altri comparti, a partire dalle Regioni - ha sottolineato Decaro - ancora non lo hanno fatto. E non è una questione Nord-Sud, l'ho spiegato più volte. Ci sono Comuni in difficoltà che non sono nel Sud Italia, ad esempio i Comuni delle aree centrali del Paese. Pensate al Piemonte". "I comuni montani non sono Torino, sono in una condizione socio-economica completamente diversi. Abbiamo superato la spesa storica, cerchiamo di aiutare i Comuni più in difficoltà, la stessa cosa non possiamo dire per gli altri settori gestiti dalle Regioni, dallo Stato, attraverso i Ministeri".