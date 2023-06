Legambiente, in Piemonte 5 delle bandiere verdi dell'arco alpino

Il Piemonte si conferma la regione più green d'alta quota, con le sue cinque bandiere verdi 2023 assegnate da Legambiente all'arco alpino. Seguono Friuli-Venezia Giulia con quattro, Veneto con tre bandiere, Lombardia e Valle d'Aosta con rispettivamente due bandiere, Alto Adige, Liguria e Trentino rispettivamente con una bandiera. I Comuni premiati in Piemonte sono stati tre. C'è quello di Balme (Torino) per la scelta di basare le prospettive future del Comune sulla natura preservata e sul paesaggio tradizionale, anche attraverso delibere coraggiose come quella contro la fruizione turistica con i veicoli a motore. Ci sono anche Caraglio (Cuneo) per un progetto innovativo che ha permesso di recuperare un'area degradata: da ex polveriera militare a Bioparco "Acqua Viva", e Valdieri (Cuneo) che, a pochi mesi dal suo insediamento, ha affrontato ad esempio la questione degli usi civici del vallone del Valasco situato nel proprio territorio comunale. Tra associazioni locali e pro loco i premi sono andati all'associazione per l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra Sordevolo (Biella) per il recupero di saperi e capacità costruttive ancor oggi idonee allo sviluppo e alla gestione dei territori montani, e ad Alpstream - Centro internazionale per lo studio dei fiumi alpini di Ostana (Cuneo) premiato per le importanti ricerche svolte sui fiumi alpini.