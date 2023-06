Cirio, nessun passo indietro su nuovo ospedale Savigliano

Nessun passo indietro, il progetto sta procedendo nel pieno rispetto dei tempi concordati": lo sottolineano il governatore del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi a proposito del nuovo ospedale di Savigliano. "Leggiamo - affermano Cirio e Icardi - che secondo il Pd sul nuovo ospedale del Quadrante Nord Ovest della provincia di Cuneo, a Savigliano, saremmo 'ritornati al via', ma non è così. L'iter sta procedendo secondo l'accordo sottoscritto a Savigliano l'8 novembre 2022 tra Regione, Comune e Asl". "In quella sede - spiegano - si è stabilito il cronoprogramma delle attività spettanti a ognuno dei firmatari. La Regione era tenuta a definire il dimensionamento clinico gestionale entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, e tale attività è stata completata in gennaio. Il Comune si era impegnato ad avviare le varianti urbanistiche necessarie entro sei mesi dalla firma, e la procedura è subito iniziata ed è in corso. All'Azienda sanitaria aveva l'incarico di predisporre lo studio di pre-fattibilità da mettere a gara entro 9 mesi dal ricevimento del quadro con il dimensionamento, quindi entro il prossimo ottobre". "In realtà già prima dell'estate - rimarcano - è prevista la pubblicazione della gara per la progettazione che dovrà essere affidata entro il settembre 2023 e trasmessa all'Inail entro il giugno 2024". "Nessun ripensamento - chiariscono - neppure sul fronte della realizzazione, che è prevista con fondi Inail. E' giunta un'altra proposta, che è stata analizzata e rifiutata dall'Azienda sanitaria. Quindi non ci sono motivi per modificare le decisioni, tanto più che la tempistica dell'Inail impone un calendario stringente".