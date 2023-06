Precari e leggi bavaglio, i giornalisti chiamano i politici

Le critiche alle norme che finiscono per limitare l'esercizio del diritto di cronaca, il trattamento economico dei tanti giornalisti che non lavorano al riparo di un contratto a tempo indeterminato, la riforma di un ordinamento professionale inadeguato rispetto alle esigenze del presente, l'entrata in gioco dell'intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei temi toccati oggi a Torino nel corso di un incontro tra esponenti politici piemontesi e associazioni di categoria. "L'auspicio - ha detto Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte - è che sia l'inizio di un confronto costante". Silvia Garbarino, segretaria dell'Associazione stampa subalpina, ha messo l'accento sulla necessità di affrontare il nodo dell'equo compenso: "Nel nostro settore ci sono lavoratori pagati meno dei rider del cibo: sono i rider dell'informazione. E tanti sono costretti a interrompere il percorso professionale per le difficoltà economiche". "Questo - ha affermato Mario Berruto, deputato Pd - è un tema che può e deve unire le forze politiche. La dignità e la qualità dell'informazione va salvaguardata anche sotto questo aspetto". "Fa rabbia - ha aggiunto Marco Grimaldi, deputato Avs - vedere giornalisti che lasciano una redazione, magari dopo esserne stati il cuore e l'anima per anni, perché non vengono stabilizzati. Però discussioni come queste non possono neanche partire se non si coinvolgono gli editori". Più delicato è stato il discorso sulla legge che disciplina le modalità con cui magistratura e forze di polizia possono comunicare con i media. "Il rispetto della presunzione di innocenza - ha sottolineato Lucio Malan, senatore Fdi - è doveroso. Se ci sono delle criticità siamo tutti disposti a ragionarci, così come stiamo ragionando sulla cancellazione dalle pene detentive per la diffamazione. Ma è necessario evitare il ripetersi di casi come quello della donna che anni fa fu presentata dalla stampa come 'miss tangenti' e che, dopo essere stata scagionata da ogni accusa, non ottenne soddisfazione nemmeno con le denunce". Anna Rossomando, senatrice del Pd, ha ricordato l'impegno del partito contro le querele pretestuose ai giornalisti, richiamandosi al ddl sulle liti temerarie presentato lo scorso anno. Quanto ai rapporti fra cronisti e magistrati, ha osservato che "l'interpretazione della norma spesso è stata molto rigida" e ha proposto, sulla scorta di iniziative prese dalle procure di Napoli e Perugia, la messa a punto di un protocollo specifico. Diversi, durante l'incontro, sono stati i giornalisti che hanno richiamato l'attenzione sulla vendita, da parte di Gedi, di storiche testate locali del gruppo editoriale. Il presidente Tallia ha concluso parlando della possibilità di preparare un documento, una sorta di 'cahier de doleances' che illustri le difficoltà incontrate da chi lavora nell'informazione in Piemonte: "Ci impegniamo a mantenere una interlocuzione costante. Quanto meno affinché si tengano presenti i problemi del nostro territorio".