Berlusconi: Cirio, per me è come perdere un papà

"Per me è come perdere un papà". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulla scomparsa di Silvio Berlusconi. La notizia è arrivata mentre il presidente, con il vicepremier Matteo Salvini, era a Lesa per l'apertura del presidio fisso della guardia costiera sul Lago Maggiore. Il presidente ha annullato tutti gli impegni della giornata e sta raggiungendo il San Raffaele di Milano.