Berlusconi: Appendino, è stato il motivo per cui fare politica

"Per tante persone della mia generazione, Silvio Berlusconi è stato il motivo per cui occuparsi di politica: per lui o contro di lui. Una figura di peso in ogni campo in cui si è cimentato, fa effetto pensare non ci sia più". Così, su Twitter, la deputata M5s Chiara Appendino. " Un abbraccio ai suoi cari in questo momento di dolore", aggiunge l'ex sindaco di Torino.