Berlusconi: un minuto di silenzio in Consiglio comunale a Torino

Il Consiglio comunale di Torino ha aperto oggi la sua seduta con un minuto di silenzio per la scomparsa di Silvio Berlusconi e Guido Bodrato, deceduto la scorsa settimana. "Non c'è, nella storia d'Italia degli ultimi 50 anni - ha detto il vicepresidente vicario della Sala Rossa ed esponente di Forza Italia, Domenico Garcea, ricordando Berlusconi -, una personalità imprenditoriale e politica che abbia influito e plasmato così tanto la cultura popolare del nostro Paese e che, allo stesso tempo, abbia rappresentato l'immagine dell'Italia nel mondo. Dire che Silvio Berlusconi abbia lasciato una traccia indelebile in quasi mezzo secolo di storia d'Italia, sarebbe riduttivo. Ci ha cambiato - ha aggiunto -, rinnovato, liberalizzato, deideologizzato, rilanciato". A commemorare l'ex premier, il capogruppo di FI, Andrea Tronzano, visibilmente commosso. "Berlusconi - ha affermato - lascia una grande eredità di idee e ideali. È stato uno dei più grandi uomini della storia contemporanea, che ha permesso a molti di noi di esprimere le proprie idee e la comunità azzurra e il centrodestra hanno il compito di portare avanti gli obiettivi che si era posto". Ricordando, invece, Bodrato, Garcea ha sottolineato che "fino all'ultimo è stato animato da una grande passione politica a difesa della Costituzione e della rappresentanza democratica del Parlamento". La capogruppo Pd Nadia Conticelli lo ha ricordato come "un politico gentile, un uomo la cui lealtà era apprezzata e rimarcata non solo dalla sua parte politica. Un difensore delle istituzioni democratiche, un mediatore e per questo una figura di cui oggi, più che mai si sente la mancanza".