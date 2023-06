Icardi: Tortona è un modello replicabile per sanità del Piemonte

"Spettava alla sanità regionale garantire che, non appena si fosse pienamente tornati alla normalità dopo l'emergenza pandemia, si sarebbe messo mano alla realizzazione di un nuovo reparto di Riabilitazione, al potenziamento del Pronto Soccorso, ma più in generale a un progetto complessivo sulla sanità tortonese. Oggi siamo giunti al traguardo, all'apertura di questo percorso, a celebrare il mantenimento di quel patto che abbiamo fatto con i tortonesi e con Tortona. Un risultato che ci deve vedere tutti orgogliosi, il frutto della collaborazione e della responsabilità di tutto il sistema, di tutti gli attori di questa partita". Così Luigi Icardi, assessore regionale Sanità, intervenendo all'inaugurazione della nuova Riabilitazione del 'Santi Antonio e Margherita' di Tortona (Alessandria), primo Covid Hospital nel marzo 2020. "Si è trovato il punto di equilibrio e collaborazione tra pubblico e privato. Un modello replicabile, che abbiamo intenzione di riutilizzare anche per altri ospedali. Per dare risposte di sanità sempre più eccezionali. Quello di Tortona è un ospedale orientato verso nuovi orizzonti tecnologici. Un progetto frutto del lavoro di tanti e pietra miliare per la sanità del Piemonte".