In orbita il "messaggio di speranza" del Papa

Da oggi il "messaggio di speranza" lanciato da papa Francesco nell'iconica preghiera in solitaria di marzo 2020, in piena pandemia, arriverà anche nello spazio. In tarda serata, infatti, un Falcon 9 porterà in orbita il nano-satellite CubeSat che conterrà le parole di Bergoglio, pronunciate in una surreale piazza San Pietro completamente deserta. Un progetto, annunciato tre mesi fa, promosso dal Dicastero vaticano della Comunicazione in collaborazione con il Politecnico di Torino - che ha costruito il satellite - l'Agenzia Spaziale Italiana e il Centro Nazionale delle Ricerche. Proprio nei giorni in cui il Pontefice è costretto al riposo in ospedale per l'ennesima operazione avvenuta qualche giorno fa, questa sera il razzo punterà lo spazio dalla California per la fase finale del progetto 'Spei Satelles", che significa "satellite", ma anche "custode della speranza". "Le parole del Papa di tre anni fa sono come una bussola per recuperare un senso del limite e una visione di futuro - sono state le parole in fase di presentazione del prefetto vaticano per la Comunicazione, Paolo Ruffini -. Siamo tutti nella stessa tempesta: dobbiamo guardare oltre e dobbiamo guardare alto". La Statio Orbis di Bergoglio - la preghiera durante il Covid - è diventata dapprima un libro, "Perche' avete paura?" (finora 150 mila copie in sette lingue), in versione 'mini' è stato depositato anche nella "banca dei semi" alle Svalbard. Ora, come 'nanobook' finirà in orbita, da dove i messaggi potranno essere radio-ascoltati dagli amatori in tutto il pianeta. Si tratta di una minuscola lastra di silicio in cui è stato inciso il libro ad alta miniaturizzazione per mezzo di tecnologie di micro e nanofabbricazione. Il satellite sul quale viaggerà è stato realizzato dagli studenti del Politecnico torinese. L'Agenzia Spaziale Italiana, dal canto suo, ha reso possibile il suo sviluppo, il lancio e la messa in orbita bassa terrestre ad un'altitudine di circa 525 chilometri. Un messaggio di speranza, che oltrepassa l'atmosfera per amplificarsi e diventare universale. Tramite il sito www.speisatelles.org ci cìè stata la possibilità di partecipare e interagire con la missione. Sul satellite c'è un chip con i nomi di chi ha voluto iscriversi, riportando nome, anno di nascita, nazionalità . Ma ci sarà anche un di più: un impegno a compiere un'opera di misericordia qui sulla Terra. I nomi di quanti vorranno partecipare saranno scritti in Cielo perchè compiano un'opera di solidarietà sulla Terra".