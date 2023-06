Ospedali del Vco, domani in Aula delibera per ristrutturazione

La delibera sugli ospedali del Vco che domani approderà nell'Aula del Consiglio regionale per l'approvazione cancella l'ipotesi del nuovo ospedale unico, in favore della ristrutturazione dei due già esistenti. La Commissione Sanità, presieduta dal vicepresidente Andrea Cane, ha infatti espresso parere favorevole a maggioranza alla riscrittura della proposta di delibera. Il primo documento, illustrato dall'assessore alla Sanità Luigi Icardi nella seduta del 15 maggio, proponeva al Consiglio di valutare quale opzione fosse preferibile tra la costruzione di un nuovo ospedale a Ornavasso e la riqualificazione degli ospedali già esistenti a Verbania e Domodossola. Quello licenziato oggi dalla Commissione prevede invece solo l'ipotesi di ristrutturare i due presidi esistenti, per 300 posti letto complessivi. I finanziamenti previsti saranno statali per 190 milioni di euro e regionali per 10 milioni di euro, di cui 4 sul bilancio 2024 e 6 sul bilancio 2025. Prima della presentazione del testo riscritto, la Commissione ha bocciato, sempre a maggioranza, gli oltre 130 emendamenti presentati per la minoranza dal capogruppo Pd Domenico Rossi.