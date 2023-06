Forti temporali, allerta gialla in quasi tutto il Piemonte

Allerta gialla per i temporali, dalla serata di lunedì fino a martedì mattina, in tutto il Piemonte escluso il bacino dello Scrivia, nell'Alessandrino. E' la discesa di un minimo depressionario dalla Polonia verso l'Austria - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) a creare le condizioni di una diffusa instabilità atmosferica con frequenti rovesci e temporali, dapprima nelle zone montane e pedemontane e poi in estensione alle pianura. Le precipitazioni più intense sono previste nella mattinata di martedì 13 giugno in concomitanza - spiega ancora Arpa - con la formazione di un minimo di pressione atmosferica al suolo. Maggiormente toccate le vallate alpine e le pianure a nord del Po.