Berlusconi: Lo Russo, si apre fase difficile da prevedere

"E' innegabile che si apre una fase difficile anche da prevedere. Berlusconi ha un patrimonio elettorale e di credibilità che era molto personale più che sul piano del suo partito che, in qualche modo, è stato conformato alla figura del leader. Si tratterà di capire se Forza Italia continuerà e in che forma e, se non continuerà, cosa succederà al gruppo dirigente di Fi, che esprime presidenti di Regione, sindaci, consiglieri comunali e, soprattutto, cosa succederà a quei milioni di voti che in questi anni hanno mantenuto la fedeltà al progetto di Forza Italia". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nella diretta del martedì Tutto Città su Radio Gtt e Radio JukeBox Torino, rispondendo alla domanda sugli scenari politici che si aprono dopo la morte di Silvio Berlusconi. Sulla sua figura, poi, il primo cittadino ribadisce che "è venuta a mancare una delle figure più carismatiche e controverse degli ultimi 30 anni in Italia, che certamente è stata assoluta protagonista nel mondo imprenditoriale, sportivo e ovviamente politico. A tutte le persone che lo hanno sostenuto, aiutato e condiviso va la nostra vicinanza. Io l'ho sempre avversato dal punto di vista politico, ma ne ho sempre avuto grande rispetto".