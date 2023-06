Berlusconi: nel Consiglio del Piemonte un minuto di silenzio

Il Consiglio regionale del Piemonte ha aperto la seduta di oggi con un minuto di silenzio in segno di cordoglio per Silvio Berlusconi. "Con la sua morte - ha detto in Aula il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia - se ne va un pezzo di storia del nostro Paese, la sua discesa in campo nel 1994 ha stravolto il modo di intendere la politica e ascoltare i bisogni dei cittadini, questo è indiscutibile al di là della formazione e dell'appartenenza di ognuno di noi. Provo una grande tristezza - ha aggiunto - il suo impegno è stato totale in ogni sfida che ha intrapreso per rilanciare l'Italia".