Nicco (FdI), ok della giunta a intesa per ospedale a Cambiano

"La Giunta regionale del Piemonte ha approvato ieri lo schema del protocollo d'intesa per la realizzazione del nuovo ospedale dell'Asl To5 a Cambiano, nel torinese. Il documento sarà sottoscritto tra Regione Piemonte, Comune di Cambiano e Asl To5, dei quali fisserà gli impegni e gli obblighi rispettivi per avviare la realizzazione della nuova opera". Lo annuncia il consigliere regionale Davide Nicco, esponente Fdi, mentre in Consiglio si dibatte sulla rete ospedaliera del Vco. "Il provvedimento della Giunta - afferma Nicco - è l'atto che dà il via ufficiale all'iter realizzativo del nuovo ospedale, e arriva appena tre mesi dopo l'individuazione ufficiale del sito di Cambiano. La giunta di centrodestra, sta dimostrando ancora una volta di saper lavorare con concretezza e rapidità, con la chiara volontà di recuperare anni di polemiche e soprattutto i tre anni di immobilismo fra il 2016 e il 2019, sprecati dalla precedente giunta di sinistra che non è riuscita a far partire l'iter dell'opera".