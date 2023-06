ECONOMIA DOMESTICA

L'occupazione cresce ma costa cara

Nel primo trimestre dell'anno gli occupati sono aumentati di oltre mezzo milione. Si riduce (di poco) il divario tra uomini e donne. Il vero problema, segnala l'Istat, è il cuneo fiscale su stipendi e salari: un "balzo storico rilevante"

Il costo del lavoro cresce ma nonostante questa condizione non certo favorevole gli occupati continuano ad aumentare. Secondo il rapporto Istat sul primo trimestre dell’anno sono aumentati di mezzo milione i nuovi posti di lavoro quest’anno mentre il tasso di disoccupazione è sceso all’8,3%, in calo soltanto nel Centro-Nord e soprattutto tra i giovani. Nel primo trimestre 2023 prosegue la crescita tendenziale del numero di occupati (+513mila, +2,3% rispetto al primo trimestre 2022), la cui stima si attesta a 23,2 milioni; in aumento anche il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni che raggiunge il 60,6% (+1,5 punti). L’aumento dell’occupazione coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+542mila, +3,7%) e gli indipendenti (+50 mila, +1%), mentre risultano in calo i dipendenti a termine (-79mila, -2,7%). È l’ottavo trimestre consecutivo che si osserva un aumento tendenziale dell’occupazione.

L’Istat segnala, inoltre, un “rilevante” aumento del costo del lavoro che “raggiunge valori tra i più alti in serie storica”. Rispetto al trimestre precedente, la crescita è dell'1,8% con un aumento sia delle retribuzioni (+1,2%) sia, in misura maggiore, degli oneri sociali (+3%). Su anno la crescita è ancora più intesa (+3,9%), con un +3,4% per la componente retributiva e un +5,4% e per gli oneri sociali. All’aumento delle retribuzioni concorrono gli importi una tantum, mentre l'aumento degli oneri sociali è legato al restringimento degli interventi di decontribuzione del 2021-2022.

Il tasso di occupazione più alto resta al Nord (68,8%), seguito dalle regioni del Centro (65,1) e dal Mezzogiorno, staccatissimo, al 47 percento. Il Sud Italia è dove si registra anche il divario più ampio tra uomini (58,7%) e donne (35,5). Uno piccola inversione di tendenza, però, arriva dai dati sulla crescita dell’occupazione: a fronte di una media dell’1,5% a livello nazionale le donne crescono dell’1,7 e quelle del Sud dell’1,8.

Prosegue anche il calo degli inattivi che si attestano a 12,5 milioni (-558mila, -4,3% in un anno). Si riduce il numero di coloro che non cercano e non sono disponibili a lavorare (-234 mila, -2,2%) e, soprattutto, quello delle forze di lavoro potenziali (-324mila, -12,5%), ossia della componente degli inattivi più vicina al mercato del lavoro. Il calo degli inattivi si riflette sulla diminuzione del tasso di inattività che arriva al 33,8% (-1,4 punti).

In ques to momento in Italia sono 2 milioni le persone in cerca di lavoro, la riduzione di 76mila unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ha interessato soltanto i disoccupati con precedenti esperienze di lavoro. In calo anche la quota di chi è alla ricerca di lavoro da almeno 12 mesi che scende al 54,3% del totale disoccupati (-4,5 punti), per un totale di 1,1 milioni. E diminuiscono anche i cosiddetti “posti vacanti”, quelli per i quali i datori di lavoro cercano attivamente candidati adatti al di fuori dell’impresa e sono disposti a fare sforzi supplementari per trovarli. Il tasso dei posti vacanti diminuisce di 0,3 punti nel confronto congiunturale, mentre è ancora in crescita, di 0,1 punti, in quello su base annua.

Nonostante nella ricerca di lavoro continui a prevalere l’uso del canale informale – rivolgersi a parenti, amici e conoscenti rimane la pratica più diffusa anche se in diminuzione (la quota scende al 75,6%, -1,0 punti) – aumenta l’utilizzo di azioni di ricerca più formali. In particolare, oltre all'aver sostenuto un colloquio o aver partecipato a una selezione di lavoro (26,4%, +1,5 punti), cresce soprattutto l'essersi rivolti al Centro pubblico per l'impiego (24%, +3,2 punti) o l’aver effettuato una domanda o una prova di concorso (11,7%, +3,2 punti).