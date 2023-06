Sacco (M5s), la Regione tuteli Alessandria da rischio alluvioni

"La Regione faccia la sua parte per mettere in sicurezza Alessandria dal rischio di alluvioni: non vogliamo dovere assistere ad altri disastri". Così il consigliere regionale M5s Sean Sacco, che interpellerà la giunta Cirio per sapere "se intenda finanziare gli interventi necessari, con fondi propri o interloquendo con il Governo Meloni per attingere alle risorse del Pnrr". "La tragedia che nelle scorse settimane ha colpito l'Emilia Romagna - sottolinea Sacco - ha riacceso i riflettori sul rischio alluvioni. È necessario fare prevenzione per evitare che accadano disastri simili in Piemonte, per questo chiederemo alla Giunta regionale cosa intenda fare per mettere in sicurezza il territorio di Alessandria". "La città - aggiunge - ha una storia travagliata da questo punto di vista, non solo con la terribile alluvione del 1994 ma con situazioni di rischio che si sono ripresentate ciclicamente negli anni. Senza interventi di messa in sicurezza, Alessandria non è sicura". "Il Comune - rimarca - sta già provvedendo alla progettazione preliminare degli interventi nelle aree a rischio esondazione, ma le risorse dell'amministrazione comunale non sono sufficienti".