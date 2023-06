EDILIZIA SANITARIA

Nuovi ospedali in Piemonte, proteste in Consiglio regionale

Il primo fronte caldo è quello del Vco, dove il centrodestra ha stravolto il vecchio progetto in barba alle richieste di sindaci, ordini professionali e sindacati. L'opposizione insorge e invoca gli organi di controllo (a partire dalla Corte dei Conti)

Costi maggiori e meno posti letto. Nella delibera che prevede la ristrutturazione degli attuali ospedali del Vco si definisce “innovativa” una scelta che in realtà è il frutto di mere politiche di campanile portate avanti in questi anni dalla Lega e in particolare dal suo capogruppo Alberto Preioni. La giunta se n’è lavata le mani indicando nel Consiglio regionale l’organismo deputato a decidere tra la realizzazione di un nuovo ospedale (la passata amministrazione lo voleva a Ornavasso) e la riqualificazione dei due esistenti: il Castelli di Verbania e il San Biagio di Domodossola. Se n’è discusso ancora questa mattina durante una seduta straordinaria del Consiglio, in cui l’opposizione ha alzato in aria cartelli che indicavano tutte le categorie che il centrodestra si è rifiutato di ascoltare in un Consiglio aperto, dai sindaci ai sindacati.

Nel primo intervento il segretario dem Domenico Rossi ha ricostruito l’iter con il quale la precedente amministrazione aveva intrapreso il percorso per costruire un nuovo ospedale unico, mentre con l’arrivo dell’attuale giunta “in poche settimane si è buttato via tutto”, puntando sulla ristrutturazione dei due ospedali esistenti. “Si è fatto saltare una pianificazione certa per la quale c’era tutto: progetto, soldi e condivisione – ha affermato Rossi – senza avere un’alternativa. Scelte fatte perché portavano consenso, e non basate su una pianificazione di lungo periodo, rispondono a una logica che in passato ci ha portati dritti al piano di rientro in sanità. Quando manca il coraggio di decidere, la giunta scarica la responsabilità della scelta sul Consiglio regionale, presentando una delibera aperta, fatto che non ha precedenti nella storia della Regione”. “Questo perché – ha proseguito Rossi – di fronte a uno studio della Regione, ai sindaci, ai sindacati, e all’Ordine dei medici che dicono che bisogna costruire un nuovo ospedale moderno, qualcuno la responsabilità di dire che non si farà non ha voluto assumersela. Sono mancati nella giunta la forza e il coraggio politico di dire al partito locale, anche se di maggioranza, che sta sbagliando”. Sarà così il Consiglio regionale che oggi dovrà decidere con il voto quale delle due ipotesi approvare “senza neanche poter condividere di fronte a un organismo di controllo la responsabilità con la giunta” ha sibillinamente fatto notare Daniele Valle nel suo intervento, citando apertamente la Corte dei Conti.

Dopo gli interventi del capogruppo del Pd Raffaele Gallo e del pentastellato Sean Sacco, che hanno invitato a “evitare scelte campanilistiche che allungano i tempi e pregiudicano i servizi”, è intervenuto in difesa della scelta contraria al nuovo ospedale il capogruppo della Lega Preioni. “Ornavasso – ha detto – è in una posizione assurda sopra una collina, ci vogliono almeno 20 milioni solo di strade e parcheggi, e bisogna spianare mezza collina. Il Vco è un territorio difficile, fragile, complesso, montano e con una grande vocazione turistica. È vero che ci sono dei sindaci che sostengono un ospedale unico baricentrico, ma il problema è dove farlo, perché per ogni sindaco il baricentro è nel proprio Comune. E comunque i sindaci non sono tutti a favore di Ornavasso, perché 31 di loro vogliono mantenere gli ospedali che ci sono, per i quali abbiamo a disposizione 200 milioni di euro a fondo perduto”.