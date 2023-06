FINANZA & POTERI

Iren, Dal Fabbro è il "reggente".

Braccio di ferro sul dopo Armani

Il presidente assume tutte le deleghe del manager appena passato in Enel. Al vice Ferretti vanno Comunicazione e Affari istituzionali. Scontro tra Bucci e Rixi su Signorini, il leghista vuole Siragusa. Entro giovedì si chiude la partita di Egea

Ieri le dimissioni ufficiali di Gianni Armani da amministratore delegato (e direttore generale) di Iren, oggi la lettera con la quale il presidente Luca Dal Fabbro annuncia alla dirigenza il nuovo assetto: sarà proprio lui ad assumere tutte le deleghe dell’ad mentre al vice Moris Ferretti cederà temporaneamente la Comunicazione e gli Affari istituzionali. La sensazione è che non si tratterà di una reggenza breve, nonostante che le diplomazie interne ed esterne all’azienda siano già in frenetica attività.

Nonostante Armani fosse da tempo sull’uscio in attesa dell’occasione giusta per alzare i tacchi (ieri è stato nominato head of Enel Grids, la divisione globale del colosso statale che si occupa della distribuzione elettrica nel mondo), i soci pubblici non hanno una soluzione condivisa in casa per l’avvicendamento. La responsabilità dell’iniziativa spetta a Genova, forte del suo pacchetto azionario, cui compete l’indicazione dell’ad secondo quanto previsto dal patto di sindacato, ma è proprio sotto la Lanterna che si starebbe consumando un durissimo scontro sul nome che dovrà rilevare il testimone di Armani.

Secondo quanto appreso in queste ore dallo Spiffero, il sindaco Marco Bucci starebbe facendo letteralmente il diavolo a quattro per sostenere il nome di Paolo Signorini, classe 1963, numero uno del Porto di Genova, con un curriculum fitto di incarichi importanti nell’alta burocrazia ministeriale e in unità di missione a Palazzo Chigi, prevalentemente nel settore delle infrastrutture, ma anche ruoli a inizio carriera in Bankitalia e ancor prima alla Cassa di Risparmio di Firenze. Un nome che non convince il sottosegretario per le Infrastrutture Edoardo Rixi, plenipotenziario di Matteo Salvini in Liguria, che punta su Stefano Siragusa, 46 anni, già amministratore delegato e direttore generale di Ansaldo prima di passare a Tim dove ha ricoperto i ruoli di vice direttore generale, chief revenue, information and media officer e chief technology and operating officer, prima di lasciare (“non benissimo”) il gruppo nel 2022. Una sfida interna al centrodestra ligure della quale finora gli altri soci si sono tenuti alla larga, mentre sarebbero intenzionati ad affidare a una società di cacciatori di teste il compito di individuare una lista di papabili. Sia Siragusa sia Signorini, manager qualificati nei rispettivi ambiti, sconterebbero però una lomitata expertise nel campo energetico, core business di Iren.

In queso frangente, così convulso, l’azienda deve affrontare il delicatissimo dossier legato all’acquisizione di Egea. Una partita che a questo punto gestirà Dal Fabbro in totale autonomia come dimostra la decisione di non cedere, tra le sue competenze, quella del “mergers and acquisitions”. La multiservizi albese ha procrastinato a giovedì i termini di chiusura della due diligence e la presentazione delle offerte: secondo rumors milanesi in lizza ci sarebbero A2a, che dopo aver rinunciato alla trattativa in esclusiva, pare fortemente ridimensionare la sua offerta finanziaria, Iren che punta su una partnership industriale e un non meglio specificato fondo che si sarebbe fatto avanti negli ultimi giorni.