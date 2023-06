Città Metropolitana, 4 milioni alle aziende per bus elettrici

"La Città Metropolitana quest'anno ha distribuito risorse per oltre 4 milioni di euro alle aziende per sostituire i bus termici con quelli elettrici ed è attiva sul co-finanziamento delle infrastrutture per ricaricare". Lo ha detto Pasquale Mazza, consigliere della Città metropolitana di Torino con delega ai Trasporti, nell'intervento a Next Generation Mobility, l'appuntamento annuale sulla mobilità di nuova generazione in corso presso il Centro Congressi dell'Unione Industriali a Torino. "Il Piano metropolitano della logistica sostenibile - ha spiegato - cerca di risolvere le esigenze di domanda e offerta, l'adeguamento delle infrastrutture, la riqualificazione delle figure professionali. Abbiamo un focus particolare sulla regolamentazione dell'ultimo miglio che oggi è un problema. Stiamo cercando di sviluppare il portale 'Muoversi in Piemonte', stiamo sviluppando la piattaforma sui piani di spostamenti casa-lavoro", ha sottolineato. Anche Antonio Ledda, presidente della Commissione Urbanistica, Trasporti e Mobilità della Città di Torino parla di libertà di muoversi: "Torino sta lavorando su questo. Nel Tpl è previsto il cambio del 70% della flotta, i binari del tram aumenteranno di 30 km, con due nuove linee, i bus saranno ecologici ed ecosostenibili, è programmato il prolungamento della linea 1 della metropolitana e la costruzione della linea 2. Stiamo facendo anche un lavoro sulle ciclabili anche se non è facile in una città come la nostra: riceviamo una petizione al mese, ma le persone stanno iniziando a capire".