Gruppo Astm primo nell'Integrated Governance Index 2023

Per il secondo anno consecutivo Astm, leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella costruzione di grandi opere infrastrutturali con sede a Tortona (Alessandria), si posiziona al vertice tra le aziende italiane non quotate "per l'integrazione piena e consapevole delle politiche di sostenibilità nelle proprie strategie di business". Lo attesta l'Integrated Governance Index (Igi), l'unico progetto di ricerca in Italia sull'integrazione Esg nei modelli di governance e management aziendale, promosso da EticaNews. L'Integrated Governance Index si basa su un questionario rivolto a un campione di aziende italiane, quotate e non quotate. I risultati dell'Index sono stati presentati oggi in occasione dell'ottava edizione della Esg Business Conference, un momento di networking, approfondimento e confronto per gli investitori, i professionisti e gli stakeholder, chiamati a partecipare a dibattiti e tavole rotonde. "Questo importante riconoscimento - sottolinea Astm - conferma il ruolo fondamentale che la sostenibilità riveste all'interno dell'organizzazione, sia a livello nazionale che su scala mondiale. Rappresenta un impulso di crescita, trasformazione e competitività che guida la strategia di business nel medio-lungo periodo".