Torino, Caserma Amione diventerà nuova cittadella della pa

La Caserma Amione di Torino sarà trasformata nuova cittadella della pa: nello spazio aperto centrale sarà realizzato un giardino urbano, e nella parte edificata troveranno sede uffici e nuovi servizi per i cittadini. Lo prevede il bando dell'Agenzia del Demanio, pubblicato oggi. Estesa su una superficie totale di circa 28 mila mq, la Caserma Amione sarà oggetto di un articolato intervento che prevede il recupero della porzione storica sottoposta a vincolo e la riqualificazione di un'ampia area retrostante sulla quale verranno realizzate nuove costruzioni ecosostenibili, esteticamente in armonia con il contesto e immerse in 16 mila mq destinati al verde. L'Agenzia del Demanio finanzia interamente l'operazione con un investimento di oltre 210 milioni di euro, che permetteranno di trasferire all'interno della struttura militare 12 amministrazioni pubbliche e circa 1200 dipendenti, raggruppando numerosi uffici attualmente dislocati in immobili in affitto, con un risparmio complessivo di circa 6 milioni di euro l'anno. C'è tempo fino al 10 di Agosto per partecipare al bando di gara europea. L'importo a base di gara è paridi oltre 14 milioni di euro. I contenuti del bando tengono conto degli esiti del Concorso di idee per la progettazione, promosso nel 2018 dall'Agenzia del Demanio e dal Comune di Torino.