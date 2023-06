ECONOMIA & GIUSTIZIA

Egea nella bufera, arriva la Finanza

Alla vigilia della presentazione delle offerte per la vendita dell'azienda di Alba le fiamme gialle sequestrano documentazione contabile. L'ipotesi è di false comunicazioni sociali. A questo punto che faranno i potenziali acquirenti (Iren e A2a)?

La Guardia di Finanza ha fatto visita questa mattina alla sede di Egea, la multiservizi di Alba che da tempo naviga in acque agitate dal punto di vista finanziario e che all’inizio dell’anno ha avviato le procedure per la cessione delle quote di maggioranza. Si ipotizza il reato di false comunicazioni sociali, che spesso rappresenta l’anticamera per contestazioni assai più pesanti come il falso in bilancio. Dall’azienda, guidata dal ceo Pierpaolo Carini, non filtrano notizie mentre gli agenti delle Fiamme gialle hanno acquisito faldoni e documenti contabili, finanziari e verbali delle sedute degli organi societari. L’azienda in merito “alla richiesta di acquisizione di documentazione da parte della Guarda di Finanza di Torino” comunica “di aver collaborato e pienamente soddisfatto tale richiesta nella massima trasparenza, mettendosi serenamente a disposizione per qualsivoglia ulteriore richiesta di informazioni”.

Domani è prevista la scadenza per la due diligence e sono attese le offerte per il salvataggio dell’azienda. In lizza sicuramente A2a e Iren, mentre nelle ultime ore si era iniziato a parlare di un non meglio specificato fondo interessato all’acquisizione. È evidente che quanto sta accadendo aumenta le incognite sul futuro della società, a partire proprio dalle ulteriori cautele che i potenziali acquirenti metteranno sul tavolo delle trattative. Sempre che la situazione non induca qualcuno di essi o tutti a fare un passo indietro in attesa delle risultanze delle indagini.