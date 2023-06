Maltempo: slitta riapertura strada per il Colle delle Finestre

Slitta al 23 giugno, a causa del maltempo che ha ostacolato i lavori, la riapertura primaverile della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre. Non è ancora possibile - spiega la Città Metropolitana - garantire le condizioni di sicurezza della circolazione. I lavori comprendono la ricostruzione di un muretto a secco nel tratto asfaltato e un altro nel tratto sterrato. Grazie ai fondi provenienti dai canoni idrici, che la Regione ha trasferito alla Città metropolitana di Torino, si procede alla risistemazione del fondo stradale sterrato. Nell'ultimo tratto sterrato prima del Colle, salendo da Susa, non ci sono slavine, ma in alcuni punti l'acqua di fusione della neve è ancora presente sulla carreggiata, insieme a quella piovana. In Val Chisone è riaperta dal 1° giugno la Strada Provinciale 173 dell'Assietta nell'unico tratto asfaltato, cioè dal bivio con la strada comunale Usseaux-Balboutet al bivio con la Provinciale 172. Sono in corso le operazioni di pulizia e ripristino della carreggiata sterrata della Provinciale 173 dell'Assietta da Pian dell'Alpe al Colle Basset. La riapertura totale dell'intera strada è ipotizzata tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, ma la data esatta dipenderà dalle condizioni meteo.