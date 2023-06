Allarme Confartigianato, le aziende non trovano designer

Anche le aziende del settore del design lamentano la carenza di figure professionali altamente qualificate. Sono difficili da reperire più di sei designer su dieci. In media per trovare un designer da inserire in azienda ci vogliono quasi cinque mesi contro una media di 3,9 mesi per le professioni tecniche. Lo denuncia Confartigianato Piemonte. Sono oltre 13.500 le imprese di mobili, moda, ceramica, carta, metalli preziosi, strumenti musicali del settore del design. Di queste 9.000 sono artigiane (il 66,4% del totale). La maggior parte opera nella gioielleria, occhialeria e accessori moda 2.727 (2.316 artigiane), 1.757 nella lavorazione del legno (1.542 artigiane), 1.114 nell'abbigliamento (886 artigiane), 989 nel tessile (601 artigiane), 985 nella ceramica e vetro (701 artigiane) e 770 nei mobili (659 artigiane). "Chi produce design si trova costretto a battagliare da un lato con la produzione su larga scala e con la commercializzazione online. La sfida è quella di puntare sempre a realizzazioni di eccellenza utilizzando materiali diversi e confrontandosi con aziende che lavorano in altre parti d'Italia e del mondo. La strategia vincente è la collaborazione con contaminazione" commenta il presidente di Confartigianato Piemonte, Giorgio Felici.