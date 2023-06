ADDIO AL CAV.

Cairo: "Io allievo di Berlusconi, ma non ho superato il maestro"

L'ultimo tributo dell'imprenditore alessandrino al Cav, di cui fu giovane assistente. Una carriera parallela, sulle sue orme e che secondo alcuni potrebbe nuovamente incrociare i destini di Mediaset. "Berluschino": da discepolo a erede?

«È stato molto importante per me. La cosa bella è quando iniziai a lavorare con lui: mi diceva “fai le tue cose, quando hai finito vieni nel mio ufficio, ascolta, se hai un’idea meravigliosa dilla” e quindi mi ha dato questa grande opportunità. Faceva come i vecchi maestri cinesi, ti faceva assistere e tu dovevi filtrare le cose importanti. L’allievo non ha superato il maestro». È il ricordo che Urbano Cairo, editore, patron del Corriere e de La7, offre di Silvio Berlusconi nel giorno del suo funerale. “Lui mi chiamava con il numero sconosciuto e sapevo che era lui, mi mancherà ricevere telefonate da un numero sconosciuto» aggiunge, ricordando anche la “magia» dell’imprenditore Berlusconi e quando durante l’acquisto di La7 «non era esattamente dalla mia parte».

Parole da leggere in filigrana da parte di colui che oggi è tra coloro su cui sono puntati i riflettori per conoscere il futuro di Mediaset. Proprio per il rapporto stretto con il Cavaliere e con le analogie tra le due carriere tra calcio e editoria, Cairo è stato soprannominato Berluschino, un appellativo che a dire il vero l’imprenditore alessandrino non ha mai apprezzato troppo. E ora che il fondatore dell’impero è scomparso proverà a rilevarne l’eredità inserendosi nella partita per Mediaset? E se sì avrà il sostegno dei più importanti istituti bancari come accaduto per il Corriere della Sera? «Oggi è un giorno in cui dobbiamo semplicemente ricordare Berlusconi, pregare e basta. Queste sono cose rispetto alle quali la famiglia saprà bene come comportarsi» ha risposto Cairo. «Hanno una maggioranza assoluta, possono decidere tutto quello che vogliono – ha proseguito –. Peraltro stanno anche facendo molto bene. Pier Silvio è trent’anni che ci lavora e ha fatto dei buonissimi risultati. Credo che non debba essere io a dire nulla. È una grande attività che Berlusconi ha saputo creare, lanciare e che va preservata».

Dalle telecomunicazioni al calcio, altro mondo nel quale l’allievo non ha mai superato il maestro: «Lui ha fatto un grande Milan, vincente, ma non c’è paragone. L’unica volta che l’ho incontrato allo stadio era per la partita Monza-Torino, ma mi chiedeva di calcio, diceva quanto perdi? Mi parlava dei ruoli».